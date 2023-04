‘Her birinizin adı kalbimize kazındı’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl İskele’de düzenlenen Çocuk Şöleni bu yıl Şampiyon Melekler Takımı anısına yapılıyor.

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve organizasyonluğunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi İskele İyilik Gönüllülerinin katkılarıyla dün başlayan ve bugün de devam edecek Şampiyon Melekleri Anma Programı, duygusal anların yaşanmasına da neden oldu.

Her bir şampiyon meleğin fotoğrafının yer aldığı dövizlerin çocuklar tarafından taşındığı programda, yine şampiyon meleklerin en sevdiği şarkıların dinletisi de yer aldı. Anma Programına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

İskele Belediyesi'nin, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği çocuk şöleni bu yıl şölen havasında değil Şampiyon Melekler Takımını yaşatmak adına yapılıyor.

Saat 08.30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda Babutsa Büfe önünden anma yürüyüşü ile başlayan program, Lunapark Alanı’nda son buldu.

‘Dünyayı verelim çocuklara’

Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Melisa Yolgeçen ‘Dünyayı verelim çocuklara’ isimli şiirini okurken, yürüyüş boyunca Şampiyon Melekler Takımının fotoğraflarının yer aldığı döviz ve Şampiyon Melekleri simgeleyen çizimin yer aldığı pankart da çocuklar tarafından taşındı.

Etkinlikte yine Şampiyon Melekler Takımını simgeleyen çizimin yer aldığı iki büyük balon da gökyüzüne bırakıldı.

Bugün de aynı şekilde devam edecek Anma Programında Şampiyon Melekler Takımını Yaşatma Derneği ile yapılan istişare neticesinde şampiyon meleklerin sevdiği şarkılar da etkinlik süresince çalınıyor.

Lunapark Alanı’nda ilk günü tamamlanan etkinlikte çocuklara dondurma, pamuk şeker, çikolatalı süt ve su armağan edilirken, lunaparkta da ücretsiz eğlence imkanı sunuldu.

Fotoaltı: İskele Belediyesi'nin, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği çocuk şöleni bu yıl şölen havasında değil Şampiyon Melekler Takımını yaşatmak adına düzenlendi, etkinlikte duygusal anlar yaşandı.