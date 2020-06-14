Her meselede ‘ortak’

Dünyaca ünlü Kıbrıs patatesinin üretimi için adım atan Yunanistan’a, Rum Yönetimi tarafından gemilerle ‘kırmızı toprak’ gönderileceği bildirildi.
Politis gazetesi, Yunanistan’da üretilen patateslerin bu toprağa bulanarak, fiyatı daha yüksek olan “Kıbrıs patatesi” görüntüsünde tüketiciye sunulduğunu ve tüketicinin yanıltıldığını yazdı.
Haberde, bu hilekarlığın önüne geçebilmek için bakanlıklar düzeyinde iş birliği yapıldığı, ancak bunun yüzde yüz önüne geçilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
Alınan karar gereğince Yunanistan’a, Kıbrıs’tan kırmızı toprak gönderilerek, yeni üretime geçilecek.
Sen birşey yapmasan başkaları yapar maalesef KKTC
Hiçbir başarı sağlayamaz çünkü hiçbir zaman bilimsel çalışma yoktur bilimsel çalışma olmamada hiçbir başarı da yoktur örneğin tarım politikamız bile yoktur
Ne de bir fizibilite çalışması da yapılmıyor köylü cahilce bir üretim yapıyor birçok tarım ilaçlarının metre karate ne kadar nasıl hazırlandığını belirterek
Satılıyor ama maalesef alınan tarım ilaçlarının kullanım klavuzu okunmamaktadır bunlar olması gerekiyor ama birçok üniversite var ama zannederim hiçbirinde tarım okulu yoktur dünyada birçok ünüvesiteler bunu da okulu vardır