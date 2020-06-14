Her meselede ‘ortak’

Dünyaca ünlü Kıbrıs patatesinin üretimi için adım atan Yunanistan’a, Rum Yönetimi tarafından gemilerle ‘kırmızı toprak’ gönderileceği bildirildi.

Politis gazetesi, Yunanistan’da üretilen patateslerin bu toprağa bulanarak, fiyatı daha yüksek olan “Kıbrıs patatesi” görüntüsünde tüketiciye sunulduğunu ve tüketicinin yanıltıldığını yazdı.

Haberde, bu hilekarlığın önüne geçebilmek için bakanlıklar düzeyinde iş birliği yapıldığı, ancak bunun yüzde yüz önüne geçilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Alınan karar gereğince Yunanistan’a, Kıbrıs’tan kırmızı toprak gönderilerek, yeni üretime geçilecek.