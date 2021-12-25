Ebru başaramadı

Lefkoşa’da vatandaşlık ve çalışma izni işlemlerini yapacağı vaadiyle 2 kişiden toplam 12 bin liraya yakın para alan Ebru Baytar Kaslı şikayet üzerine tutuklandı.



Hakkında ‘sahtekarlıkla mal temini’ suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.Soruşturmayı yapan polis memuru Kazım Sevinç, zanlının 2021 Eylül ayı içerisinde Lefkoşa'da çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile Azeri İrsen'den 9 bin 67 TL, vatandaşlık işlemlerini yapacağı vaadiyle Türkeş Barkut'tan 2 bin 855 TL nakit para aldığını, herhangi bir işlem yaptırmayıp toplam 11 bin 922 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.