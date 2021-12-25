Teminat 20 bin lira

Suna ERDEN

Gazimağusa’da yasa dışı faaliyet sürdüren Perabet isimli bahis sitesinde çalışan elamanlara paravan şirket üzerinden çalışma izni çıkaran Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz’la işbirliği yapan memurlar Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Ertürk’ün 86, Tuncel’in 39 kişiye usulsüz bir şekilde çalışma izni çıkardığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi'nde görevli Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel’in Nasr Danışmanlık LTD. isimli işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde yokmuş gibi gösterdiklerini söyledi. Polis, zanlıların Nasr Danışmanlık LTD'de çalışmadıkları halde 27 kişi için izin uzatma, ön izinden muaf ve yatay geçiş başvuru forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra, evrakları imzalayıp dairede kayıt oluşturduklarını açıkladı.

Polis, 14 Aralık 2021 tarihinde Mehmet Şah Ertürk’ün evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti.



Polis, Çizge Tuncel’in evinde ise bir şirkete ait uzatma işlemleri konu başlıklı yazı tespit edildiğini açıkladı.Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını hatırlatan polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Ertürk’ün 86, Tuncel’in 39 kişiye usulsüzce başka şirketler adına çalışma izni çıkardıklarının tespit edildiğini ve bu yönde çaplı geriye dönük geniş çaplı araştırma yapıldığını söyledi.Polis, ayrıca zanlı Çizge Tuncel’in bazı dosyalardan evrakların fotoğrafını çekip, çantasına koyup daireden çıktığı anları gösteren kamera kayıtları tespit edildiğini açıkladı.Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini ifade eden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.Mahkeme 20’şer bin TL nakit teminat yatırmaları, 2’şer kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.