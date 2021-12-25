Çok üzgündü

Suna ERDEN
Girne’ye bağlı Alemdağ köyü yakınlarında düzenlenen Off Road yarışması öncesi meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki İlke Numan’ın ölümüne neden olan Ali Bayırbaşı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, incelenecek birçok emare olduğu belirtildi. Dava dosyasının hazırlanabilmesi için süreye ihtiyaç olduğu ifade edilerek, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi. Zanlının 2021 yılı Eylül ayında da meydana gelen ölümlü kazanın ardından teminatla serbest bırakıldığı belirtildi.
Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis, kazanın 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araçla toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu devrildiğini söyledi.
Polis, zanlının 7 Eylül 2021 tarihinde de benzer suçtan teminata bağlandığını belirterek, 90 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Yargıç Hazan Aksun, soruşturmanın sürdüğünü, dava dosyasının hazırlanması için süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.