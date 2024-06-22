Her yer kaçak et doldu

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 20.40 sıralarında medyana geldi.

Kuzu etleri emirname olarak alınırken, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan S.K. (K-56) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

- Gümrüksüz 15 adet elektronik sigara: 1 kişi tutuklandı

Aynı gün, saat 23.15 sıralarında, Girne’de, faaliyet gösteren Ö.F.K.'ye (E-30) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 15 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.