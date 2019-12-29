Şimdilik özgür 

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ramazan Öztaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Öztaş teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10- 11 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caaddesi üzerinde bulunan Özyüksel Mobiya isimli mağazanın soyulduğunu söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mağazadan 30 bin TL nakit para, çeşitli bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını çaldığını söyledi.

Polis, zanlının olaydan bir buçuk ay öncesine kadar Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığını ve sorunlu bir şekilde işyerinden ayrıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, olay yerine ait incelenen kamera görüntülerinde zanlının eşkaline tıpa tıp benzer bir şahsın tespit edildiğini ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019, 03:00