Hüseyin ÇİÇEK
Dipkarpaz ile Zafer Burnu arasında dün meydana gelen kazada Seyfi Launkaya (52) hafif yaralandı. Kazanın yağmur nedeniyle yolların kayganlaşması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Polisten alınan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Diplarya - Zafer Burnu anayolunun 2-3 kilometreleri arasında yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile seyreden Seyfi Lunkaya, yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç takla atarak ters durdu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaralanan olmadı
Dipkarpaz ile Zafer Burnu arasında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı
Hüseyin ÇİÇEK
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