Yaralanan olmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz ile Zafer Burnu arasında dün meydana gelen kazada Seyfi Launkaya (52) hafif yaralandı. Kazanın yağmur nedeniyle yolların kayganlaşması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Polisten alınan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Diplarya - Zafer Burnu anayolunun 2-3 kilometreleri arasında yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile seyreden Seyfi Lunkaya, yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç takla atarak ters durdu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.