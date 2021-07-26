Herkes aşı olmalı

Kuzey Kıbrıs’ta dün 147 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Geçtiğimiz hafta günlük vaka sayısı binin üzerinde olan Güney Kıbrıs’ta ise dünkü rakam 727 olarak açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hala 202 bin 781 kişinin aşılanmadığı belirtilerek, bunların risk altında olduğuna dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında ‘Safepass’ uygulamasının devam edeceği ve aşısız olanların sadece resmi dairelere değil, özel iş yerlerine de alınmayacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın bu açıklamasına karşın dün akşam saatlerinde Lefkoşa’nın Rum kesiminde Safepass aleyhinde ikinci bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme katılanlar, Rum Yönetiminin ‘safepass’ şartı protesto edildi.

127'si yerel, 147 vaka

Sağlık Bakanlığı, 12 bin 554 testle 127'si yerel 147 vakaya rastlandığını açıkladı. Vakaların 54'ü Lefkoşa, 43'ü Girne, 18'i Gazimağusa, 7'i Güzelyurt, 1'i Lefke, 4'ü İskele'den.

3 kişinin yurt dışından hava yoluyla geldiği, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-13, Marmara-3Gönyeli-11,Ortaköy-5, Yılmazköy-12,Göçmenköy-1, Surlariçi-2,Alayköy-1,Yenikent-2, Haspolat-1, Kumsal-1,K.Kaymaklı-2; Girne Merkez-12, Alsancak-9, Karaoğlanoğlu-1, Yukarı Girne-3, Lapta-3, Çatalköy-5, Zeytinlik-1, Esentepe-1, Dikmen-2,Doğanköy-1, Boğazköy-3,Karakum-1,Ozanköy-1; Gazimağusa Merkez-1,Mutluyaka-1, Karakol-2 ,Sütlüce-1, Aslanköy-1, Tirmen-4 ,Görneç-2, İncirli-1,Sakarya-1, Akdoğan-2, Surlariçi-1, İnönü-1; İskele Merkez-1,Büyükkonuk-1, Mersinlik-2; Güzelyurt Merkez-4 ,Kalkanlı-1,Bostancı-1, Zümrütköy-1; Lefke Gemikonağı-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1.825.013. toplam vaka sayısı 10.724. iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 9222. tedavisi devam eden vaka sayısı 1463. pandemi merkezindeki hasta sayısı 69. pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1205. tetkikleri devam eden vaka sayısı 184. toplam kaybedilen hasta sayısı 39. yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 867.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 215.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 368.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2676.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 28.790

Güneyde 2 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 73 bin 053 test yapıldı, 727 yeni vaka tespit edildi, 2 yeni can kaybı meydana geldi.

Salgının başlangıcından bu yana vaka sayısı 97 bin 718’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 403'e yükseldi.

Rum yetkililer, hastanede tedavi gören 276 kişiden 71’inin durumunu ciddiyetini koruduğunu ve hastaların yüzde 88.8’inin aşı olmayan kişiler olduğunu vurguladı.

Delta Varyantı endişesi

Bu arada Avrupa Hastalık Önleme ve Denetim Merkezi’nin (ECDC) yeni tip Coronavirüsün çok daha hızlı yayılan versiyonu olan Hint varyantıyla ilgili endişe durumunu AB’de “düşükten” “ortaya” aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 AB üyesini de “yüksek” seviyeye yerleştirdiği bildirildi.

Alihthia haberi “Delta Varyantı İlerliyor… Kıbrıs, İspanya, Portekiz, Malta Kırmızıda” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde Avrupa ülkelerine delta varyantına karşı çabalarını artırma çağrısı yapıldığını yazdı, Güney Kıbrıs’ta aşılanmamış ve Coronavirüse karşı savunmasız 202 bin kişi olduğuna dikkat çekti.