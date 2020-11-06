Herkes tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Perşembe günleri tezgâh kuran Pazar esnafı satışların düşmesinden dert yanıyor. Geçen hafta kilosu 5 lira olan domatesin 13 liradan satışa sunduklarını ifade eden esnaf, bunun nedenini dövizdeki yükselişe bağladı.

Geçmişe nazaran satışların oldukça düştüğünü ifade eden Pazar esnafı, ekonominin giderek kötüleştiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan esnaf, “Halkına alım gücü zaten düşmüştü. Üstüne dövizdeki yükselişin piyasalara olumsuz etkileri işlerin daha da kötü duruma girmesine neden oldu. Pazara gelen insan sayısı oldukça azaldı” dedi.

Ne dediler?..

Yenal Garabli (KKTC Açık Pazarlar Birliği Başkanı)

“Pazarın durumu şu an istediğimiz gibi değil, geçmiş yıllarda yaptığımız satışların çok altındayız. En büyük sebep turizmin kapalı olmasıdır. Güney Kıbrıs’tan gelişlerin azalması da işlerin düşmesine etkendir. Ayrıca öğrencilerin olmayışı, işsizlik ve halkın alım gücünün düşmesi tüm sektörlere olumsuz yansımaktadır.

Tüm sorunların üzerine bir de dövizin yükselmesi, bu artışın ürünlere zam olarak yansıması işleri daha da çıkmaza sokmaktadır. Döviz yükseldikçe Türk Lirası kazanan vatandaşın cebindeki para erimektedir. İthal edilen ürünlerin fiyatlarında da dövizden dolayı artış olmaktadır. Döviz yükselirken, alınan maaş oranları aynı kalınca paramız pula dönmektedir.”

Adem Yazar (Pazar esnafı)

“Salgından dolayı işler bozulmuştu, üstüne bir de dövizde artış olunca durumlar daha da kötüleşti. Mesela geçen hafta kilosu 5 lira olan domates şimdi 13 liradan satılıyor. Dövizdeki artış ürün fiyatlarına yansıdığı için zam kaçınılmaz oluyor. Alım gücü düşen vatandaşın aldığı aylık ücretler de döviz karşısında eriyor. Gittikçe durumu kötüleşen vatandaş haliyle alışverişe de az çıkıyor. Özellikle tüp gaza bir günde yapılan 22 liralık zam vatandaş için öldürücü darbe olmuştur.

Ancak güneyden gelecek biri için bizdeki ürünler ucuz sayılır. Mesela kilosu 8 lira olan muzu yabancılar 1 Euro’ya alabilir. Kısacası fiyatlar bizler için pahalı, yabancılar için ucuzdur.”

İsmail Akın

Geçmiş yıllara, daha doğrusu salgından önceki dönemlere göre satışlarımız oldukça düştü.

Sadece maaşların alındığı aybaşlarında biraz hareketlenme var. Pazar tezgahında bazı ürünler ucuz olabilir ancak bazıları oldukça pahalıdır. Özellikle dövizdeki yükselişin ardından ithal meyvelerden bazılarının fiyatı 35 liraya kadar çıkmıştır. Ayrıca yerli üretim olan sebze-meyvelerde de artış olmuştur.”

Ekrem Gök

“Pazarda ürün fiyatlarımız ortalama 10 TL civarında seyrediyor. Fiyatlar marketlerden daha yukarıda olabilir ancak burada taze ve kaliteli ürün bulunuyor. İnsanlarımızın alım gücünün iyice zayıflamış olmasından dolayı satışlarımız düştü. Ürünlerin fiyatları insanların alım gücüne göre fazla olabilir, ancak bunun nedeni dövizin yükselmiş olması ve üreticinin girdi maliyetlerinin iki katına çıkmasıdır.”