7 günü az buluyor

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, ev karantinası süresinin 7 değil, 14 gün olması gerektiğini söyledi.

Verilen bilgiye göre; katıldığı programda soruları yanıtlayan Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni hükümet kurma çalışmaları, UBP kurultayı gibi nedenlerle esas önem verilmesi gereken pandemi ve yarattığı ekonomik darboğazın gölgede kaldığını belirtti.

Pandeminin, tüm dünyayı tehdit eden çok büyük bir sıkıntı olarak varlığını sürdürdüğünü işaret eden Rogers, birçok ülkenin yeniden kapanmaya ve sıkı önlemler almaya gittiğine dikkat çekti. Rogers, kış mevsimlerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında normalde de görülen artışla birlikte bunun beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

Yerel bulaşlardaki artışın, tekrar karantina uygulamasına geçilmesiyle kontrol altına aldığını belirten Rogers, şöyle devam etti:

“Ülkemize giriş ya Türkiye’den ya da Güney’den yapılabiliyor. Türkiye’de vaka sayıları ciddi oranda artmış durumda. Güney’de de artış devam ediyor. Ülkeye girişlerde merkezi karantina uygulaması yapılıyordu çünkü birinci dalgada ev karantinasının ihlal edildiği görüldü. Bir haftalık karantina merkezindeki gözetim riski azaltsa bile tamamen ortadan kaldırmıyor. Bunun nedeni de kuluçka süresinin 14 gün olmasıdır. Merkezi karantinada kalan kişiler, 7 gün daha evde izole olmaları konusunda uyarılıyor. Ev karantinası başladığında süre 7 değil, 14 gün olmalıdır.”

“Ev karantinasındaki kişi izole olmalı”

Elektronik kelepçe ile ev karantinasının başlatılacağını anlatan Rogers, ev karantinasının da şartları olduğunun altını çizdi. Ev karantinasında kalacak kişinin evdeki diğer aile bireylerinden izole olması gerektiğini aksi halde temasta bulunan aile bireylerinin dışarı çıkarak varsa virüsü yayabileceğini söyledi.

Temaslı bazı kişilerin merkezi karantinaya gitmemek için bazen kendilerini açıklamayabildiklerini, ev karantinasının bu anlamda olumlu bir gelişme olabileceğini belirten HP Genel Sekreteri, “Devletin evde karantinada kalacak kişileri denetlemesi önem taşıyacak” dedi.

Rogers, bu süreçte hem devlete hem topluma düşen büyük görevler olduğunun altını çizerken, bu dönemde rehavete kapılmanın ülkede kapanmalara yol açabileceğini ve ülkemizin ekonomik olarak kapanmayı kaldıramayacağını, dolayısıyla bu süreçte herkesin üstüne düşeni yapmasını ve gerek karantina kurallarına gerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplumu birleştirici adımlar atılmalı

Rogers, bundan sonraki süreçte hükümet kurma çalışmalarında değerlendirme yapılırken, bu yaşananların da göz önünde bulundurulacağını açıkladı.

Henüz bir görüşme yapılmadığını belirten Rogers, şöyle devam etti:

“Sayın Ersin Tatar, hükümetten çekilmemize rağmen, o dönem Cumhurbaşkanı olan Sayın Akıncı’ya istifasını sunmadı. Cumhurbaşkanı olacakken de Başbakanlık için vekalet bırakması gerekirdi, onu da yapmadı. Ekonomik kriz yaşanan bu dönemde bütçenin Meclis’e gönderilmesi önemliydi. Buna rağmen, uyarılarımıza rağmen vekalet vermedi. Her Bakanlık kendi idari işlerini yapmaya devam ediyor olsa da Bakanlar Kurulu’nun toplanması mümkün değildir. Ülkenin geleceği UBP kurultayına endekslendi. Ülke tarihinde benzeri olmayan şeyler yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ivedilikle hükümet kurma görevini bir vekile vermelidir, hükümet kurma çalışmaları hemen başlamalıdır. Kutuplaşmanın yaşandığı bu dönemde toplumu birleştirici adımlar atılması açısından siyasilere de büyük görev düşmektedir ve bu ortamda iki farklı kutuptan partinin koalisyon kurmasının doğru olacağı düşüncesindeyim.”