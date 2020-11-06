10 günden beri sokakta yaşıyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Harika Mahallesi’nde kiracı oldukları evden atılan Öztürk ailesi zor günler yaşıyor.

Eşi ve iki çocuğu ile küçük bir pansiyona yerleşen Sıdıka Öztürk, eşyalarını ise dışarıda üzerini örterek korumaya çalışıyor.

Diyalog’a konuşan Sıdıka Öztürk, çocukları pansiyonda yatırdıklarını, kendisi ve eşinin gece gündüz dışarıda muhafaza ettikleri ev eşyalarının başında beklediklerini söyledi.

Kaldıkları pansiyonda yemek pişirme imkânının dahi olmadığını ifade eden Öztürk, “Piknik tüpü ile dışarıda yemek yapmaya çalışıyorum. Gece gündüz eşyaların başında bekliyorum. Önümüz kış, havalar soğudu, yağmurlar başladı. Birileri bize yardım eli uzatsın” dedi.

Nöbet tutuyoruz

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Öztürk şunları anlattı: “Geçtiğimiz hafta salı günü yıllardır kaldığımız, masraf yaptığımız evden çıkarıldık. Eşyalarımızla birlikte sokakta kaldık. Belediye tarafından yemek yapabilme imkanı olmayan çok küçük bir pansiyon odasına yerleştirildik. Eşyalarımızı da pansiyonun avlusuna koyduk. Islanmasınlar diye üzerini örttük ama bu çözüm değil. Çalmasınlar diye gece gündüz eşyaların yanında nöbet tutuyoruz. Sadece iki çocuğumuz pansiyonda kalıyor. Ben ve eşim mecburen eşyaları korumak için bekliyoruz. Ne olacak durumumuz bilmiyorum. Yağmurlar artınca iki üç parça eşyamız var onlar da heba olacak. Kış soğukları da başladı. Çoluk çocuk ailece perişanız. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, T.C Büyükelçiliği, tüm bakanlar ve milletvekilleri, sesimi duyun perişan haldeyiz, başımızı sokabileceğimiz sıcacık bir ev istiyoruz.”