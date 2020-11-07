Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Kasım Cuma gününün Corona tablosuna göre son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybederken 2 bin 436 yeni hasta tespit edildi. Verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımız artıyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 83 kişi Corona’dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 722’ye yükseldi.

Dün toplam 145 bin 241 test yapılırken, 2 bin 436 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 389 bin 256 oldu.

Dün iyileşen bin 914 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 334 bin 293’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 654 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 olarak duyuruldu.

Koca: Ağır hasta sayımız artıyor

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor.

* Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız.

* Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.