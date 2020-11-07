Emine ile Sultan’a mükemmel bir düğün töreni

Olcay ve Haşim Tankı’nın güzel kızları Emine ile Selda ve Ali Durusular’ın yakışıklı oğulları Sultan Durusular, pandemi nedeniyle ertelenen düğün törenlerini nihayet Lefkoşa’daki Hidden Garden’da gerçekleştirdi.

Alaniçi İlkokulu’nda öğretmen olan Emine ile Girne Çevre Dairesinde memur olan Sultan Durusular’ın yemekli düğün törenlerine 400 davetli katıldı.

Tankı ve Durusular aileleri, pandemiden kaynaklanan sıkıntılar yüzünden çok sayıda yakınlarına davet gönderemediklerini belirterek üzüntülerini dile getirdiler.