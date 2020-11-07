Güzel bir işe imza atıldı

İbrahim DİRAN

Thalassaemia Merkezi Hasta Takip ve Tedavi Odası Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü’nün katkılarıyla yenilendi. Odanın açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak güzel işler yapılabileceğini bir kez daha gözlemlediklerini ifade etti.

Yıl içerisinde sağlıkta karşılaşılan zorluklara işaret ederek, sağlık altyapısına devlet olarak ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Tatar, “İlk önce sağlık dedik ve ona göre yönettik” dedi.

Yapımı tamamlanan acil durum hastanesi ile Girne’de yapımı yıl sonu tamamlanacak hastaneye işaret eden Tatar, “Sağlık altyapısı güçlendirilmiştir” dedi.

Covid-19 salgınında Güney’de günde 200 civarında vaka tespit edilirken KKTC vaka sayısının 3 veya 4 çıktığını belirten Tatar, KKTC’nin Covid-19 salgınını en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Pilli: Devlet de katkı koyacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, gönüllülerin bağışlarıyla sağlık kurumlarının daha iyi noktalara taşındığını gözlemlediklerini ifade ederek, Merkezin çatı tadilatı, boyası ve çağdaş bir laboratuvarın devlet tarafından yapılacağı sözünü verdi.

Avcı: Pes etmedik kaynağı bulduk

Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü Dönem Başkanı Fetine Avcı, Hasta Takip ve Tedavi Odasına

35 yıldır tadilat yapılmadığını öğrenince yardımcı olma kararı aldıklarını belirtti.

Avcı, “Federasyon’un, maliyeti 14 bin Dolar olan projeye engel olmaya çalıştığını, Lions kulüplerinin hizmet için kurulduğunu ve hizmetlere engel olmaması gerektiğini, bu süreçte Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü olarak pes etmediklerini ve gereken kaynağı bulduklarını” anlattı.

Varoğlu: 74’ten sonraki kapsamlı tadilat

Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Merkez’e 1974 sonrası kapsamlı tadilat yapılmadığını, dolayısıyla ciddi bir tadilata ihtiyaç duyulduğunu, bunu öğrenen Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü’nün tadilat için ellerini uzattığını anlattı.

Varoğlu ayrıca merkezin genelinin tadilata ihtiyacı olduğunu, bu konuda yıllarca çağrıda bulunduklarına işaret etti.