Moskova’ya mesaj

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, kısa süre önce Moskova Kilisesi’nden bağımsızlığını tanıdığı Kiev ve Ukrayna Kilisesi Metropoliti Epifaniu’yu, Güney Kıbrıs’a davet etti.

Politis, “Geri Almayı Düşünmüyor Bile… Ziyaret, Koronavirüs Pandemisi Nedeniyle Şartlar Düzeldiğinde Gerçekleşecek” başlıklı haberinde, II. Hrisostomos’un davetinin Kiev Metropolitliği tarafından açıklandığını yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos, Metropolit Epifaniu’yu davet etmekle, Sen Sinod Meclisi’ndeki itirazların (4 piskopos karşı çıkmıştı) önemsizliğini gösteriyor ve Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını tanımayı resmîleştiriyor.

Kiev ve Ukrayna Metropoliti Epifaniu’nun, daveti kabul ettiği ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle, şartlar düzeldiği zaman icabet edeceği kaydedilen haberde “gerek Yunanistan gerek Kıbrıs Kilisesi, Ukrayna’nın (kilisesinin) bağımsızlığını tanıyarak Moskova Patrikhanesi’nin Ekümenik Patriğin (Fener Rum Patriği) altını oymasına son vermek ve Rusya-Türkiye sıkı ilişkileri nedeniyle, özellikle ekonomik argümanlar ile nüfuzun zemin bulmadığı mesajını verdiği” belirtildi.

Gazete, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığının tanınmasına Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’nde sadece Limasol, Cikko, Tamasu ve Amathunda metropolitlerinin itiraz ettiğini hatırlattı.