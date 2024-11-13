Durum kritik

Güney Kıbrıs’taki barajların durumunun kritik olduğu ve hafta sonu verilen turuncu uyarı ile yaşanan su baskınlarının bile, barajlardaki doluluk oranını etkilemediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kapasitesi 290 milyon metreküp olan barajlarda 73,6 milyon metreküp su bulunduğunu kaydederken, geçen yıl bu dönemde yüzde 47,1 olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 25,3 olduğunu yazdı.

Gazete, Vizakia barajının neredeyse boş olduğunu ve barajda geçen yıl yüzde 45,6 olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 4,4 olduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan ve 115 milyon metreküplük kapasitesi bulunan Kuris barajındaki doluluk oranının ise şu an yüzde 22,8 olduğu (26,2 milyon metreküp) ifade edildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Avrupa Yatırım Bankası’nın iklimle ilgili araştırmasına yer verdiği haberinde, Rumların yüzde 98’inin, hayat koşullarını iklimsel değişikliğe göre düzenlemeleri gerektiğinin farkında olduğunu yazdı.

Gazete, katılımcıların yüzde 64’ünün, uyum sürecine öncelik verilmesi gerektiğini, yüzde 93’ünün de iklimsel değişikliğe uyum için yatırım gerektiğini düşündüğünü kaydetti.