Bir nevi hastalık

Girne’de 27 yaşındaki genç kadının yaşadığı apartman dairesinin banyosuna ait havalandırmasının içerisine girerek, röntgencilik yapan Ömer Küçükoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, iddialar yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 8 Kasım 2024 tarihinde saat 18.50 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, o tarihte kimliği henüz tespit edilmeyen zanlının, 27 yaşındaki kadının yaşadığı apartman dairesinin banyosuna ait havalandırmasının içerisine girdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının banyonun açık durumdaki penceresinden genç kadının gözetlemek suretiyle “cinsel taciz ve röntgencilik” suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntüleri sayesinde söz konusu suçları işleyen şahsın Ömer Küçükoğlu olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, genç kadının da zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı.

Polis memuru, olay mahalli ve çevresindeki kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü, yakın zamanda aynı apartmanda meydana gelen iki benzeri vakayla zanlının bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.