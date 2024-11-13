Cinayet şüphesi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı, kaldığı Şadan Otel’de ölü bulunan 51 yaşındaki Türkmenistan uyruklu kadın Gülayek Amanmurdova’nın cinayete kurban gitme ihtimali güçlendi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre;Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, yaptığı otopside, Amanmuradova’nın boynunda şüpheli kanama bulgusuna rastlanması üzerine, boynu inceledi ve kırık tespit etti. Otopsi sonrası Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, cinayet ihtimali üzerine olayı mercek altına aldı ve otelin kameralarında inceleme başlattı.

Haber alınamıyordu

Amanmuradova’dan haber alınamaması üzerine yakınları 9 Kasım’da durumu polise bildirildi. Talihsiz kadının otel odasına giren polis, Amanmuradova’yı, sandalye üzerinde oturur vaziyette cansız olarak buldu.

Vücudunda darp ve cebir izi olmadığı gerekçesiyle ilk etapta “ani ve gayri tabii ölüm” üzerine soruşturma başlatan polis, önceki gün yapılan otopside boyunda kırık tespit edilmesi nedeniyle soruşturmasını cinayet ihtimali üzerine yoğunlaştırdı. Polis otel ve çevredeki kameraların yanı sıra kayıtları da incelemeye aldı.