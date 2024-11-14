‘Atılacak adımları bekliyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasını temenni ettiklerini söyledi.

Trump’ın bölgesel savaş ve İsrail tehdidini ne oranda azaltacağını söylemek için henüz erken olduğunu ifade eden Erdoğan, “Zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü’deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Erdoğan dönüş yolunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın ziyaretlerinin ilk durağı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dı. Erdoğan burada, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, Gazze’de acil ateşkes ilanı öncelikli olmak üzere, insani yardımların kesintisiz ve düzenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğine dikkat çektiğini söyledi.

Erdoğan, “İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan bir soru üzerine şunları söyledi:

“Yeni dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi yaptığımız bir telefon diplomasisiyle sağlanmaz. Biz Sayın Trump’la inşallah uluslararası toplantılar ya da ikili görüşmelerde bir araya gelmek suretiyle bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğimizi çok daha iyi bir şekilde tespit edeceğiz. Şu anda Sayın Trump’ın kabinesi nasıl oluşacak, nasıl bir kabine ortaya çıkacak bunları görmemiz gerekiyor. Bir de Sayın Trump’ın kabinesi, benim kabinemdeki arkadaşlarla yapacakları görüşmelerle birbirlerini çok daha yakından tanıyacak, bilecek ve ona göre de adımlarımızı inşallah atacağız. Bu noktada Başkan Yardımcıları ve Dışişleri Bakanları önem arz ediyor. Bu bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle birbirlerini tanıyıp, istişare edecekler. Temennimiz odur ki; Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok daha farklı bir süreç başlamış olsun.”

Ocak ayını bir görmemiz lazım

Erdoğan, “Donald Trump’ın seçilmesi, bölgesel savaş ve İsrail işgali tehdidini ne oranda azalttı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bana bu konu ile ilgili tespitler için biraz erken gibi geliyor. Trump görevi, Biden’den teslim alsın bakalım. Devir teslimden sonra yeni dönemde ne gibi adımlar atacak, bunu o zaman göreceğiz. Temennimiz odur ki; Trump bu dönem bölgeye yönelik çok daha farklı adımlar atsın. Çünkü zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor. Onun için de Ocak ayını bir görmemiz lazım. Ocak ayından itibaren ne gibi adımlar atılacağını bence o zaman göreceğiz. Kendisiyle seçilmesi sonrası nasıl birkaç gün içerisinde görüşüp konuştuysak, bundan sonraki süreçte de bu temaslarımızı aynı şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü geçmişte Trump’la görüşmelerimiz Biden’le mukayese edilemeyecek derecede fazlaydı. İnşallah bu dönemde de bu adımları en güzel şekilde atarız ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye buradan kazançlı çıkar.”