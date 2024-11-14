41’inci yıl coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkent Lefkoşa’da “41. Yıl Cumhuriyet Korteji” düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği kortejde, 100’er metrelik KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) bayrağı taşındı.

Korteje, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık bürokratları, Lefkoşa bölge okullarından 2 bin 250 öğrenci ve üniversite öğrencileri katıldı.

Bando eşliğindeki kortejde, KKTC ve TC bayraklarının yanı sıra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün yer aldığı bayraklar da taşındı.

Eğitim Bakanlığı önünden başlayan kortej, Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergahını izleyerek, Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı. Güzergah boyunca halk dansları, jimnastik, kickbocks ve taekwondo gösterileri sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı’na gelen öğrencileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar' selamladı. Buradaki programda Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yaparken, 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Abdullah Arin Gül, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı”, Türk Maarif Koleji öğrencisi Yusuf Damlar “15 Kasım” ve Osman Örek Meslek Lisesi öğrencisi Abdullah Karaduman “Özgürlük Türküsü” adlı şiirleri okudu.

Çavuşoğlu: Genç Cumhuriyetimiz yüzyıllarca yaşayacaktır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, herkesi selamlayarak, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

“Bu topraklara geleli 453 yıl oldu” diyen Bakan Çavuşoğlu, bu toprakları vatan yapma mücadelesinde emeği geçen, şehit düşen, gazi olan, ter döken, kan döken herkesi, hayatını kaybedenleri rahmet ve şükranla andı, hayatta olanları sevgi ve saygıyla selamladı.

KKTC Devletini kurmanın çok kolay olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, yüzyıllar geçtikten sonra anavatan Türkiye ile birlikte var olma mücadelesinin bir sonucu olarak, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için kurulan Cumhuriyeti yükseltmenin öncelikle kendilerinin görevi olduğunu dile getirdi.