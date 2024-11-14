Tümü mercek altında

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde yapılan ve sonuçlandırılamayan büyük boyutlu devlet sözleşmelerinin feshine devam ediliyor.

Haravgi gazetesi manşete çektiği haberde, Baf-Poli Hirsofu otoyolu inşaat sözleşmesinin ardından dün de bir buçuk yıldır hiçbir hareket olmayan balıkçı barınağı ve “Liopetri” deresi rehabilitasyon sözleşmesinin iptal edildiğini yazdı.

Baf-Poli Hirsofu anayolu ve Liopetri projelerinin iptali Vasiliko Doğal Gaz Terminali ve Larnaka Marinası ve Limanı gibi devasa projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını takip ettiğine dikkat çeken gazete, şu anda Liopetri deresi projesinden atılan müteahhit firmanın, yine tamamlanmamış projelerden biri olan Larnaka belediye pazarı projesini üstlenen firma olduğuna işaret etti.

Habere göre, 18 Mart 2020'de başlatılan 8,1 milyon euroluk balıkçı barınağı ve Liopetri deresi rehabilitasyon projesinin 18 Mart 2023’te tamamlanması gerekiyordu. Toplam 22 ay uzatma alan firma, projenin yüzde 55’ini tamamlayabilmişti.

Rum İçişleri Bakanlığı, müteahhit firmanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle dün sözleşmeyi feshettiğini açıkladı.

Gazete, Baf-Poli Hirsofu anayolu inşaatını üstlenen “Intrakat” isimli şirketin, sözleşmesinin Rum yönetimi tarafından iptal edilmesinin ardından 35 milyon euroluk tazminat talebiyle mahkemeye başvurduğunu yazdı.