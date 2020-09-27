Herkesi üzdü

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Alsancak’ta deniz kenarına giden vatandaşlar; polis memuru Murat Özen’in cansız bedeniyle karşılaştı

Herkesi üzdü
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Onur ULAĞ
Girne Alsancak bölgesinde dün saat 13.00 sıralarında gezmeye giden vatandaşlar 47 yaşındaki polis memuru Murat Özen’i kanlar içerisinde görünce önce ambulansa sonra polise bildirdi.
Edinilen bilgilere göre; Murat Özen saat 11.00 sıralarında rutin olarak gittiği bir mekanda kahvesini içti, arkadaşlarıyla sohbet etti ve ardından motosikletine binip mekandan ayrıldı. Özen’in ayrılmasından birkaç saat sonra ise ölüm haberi geldi.

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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ise Murat Özen yaşamını tasarrufunda bulunan silah ile kafasına bir el ateş ederek sonlandırdı. Hayat dolu bir insan olan, çevresinde ve teşkilatta sevilen bir isim olduğu öğrenilen Özen’in yaşamına neden böyle bir şekilde son verdiğinin araştırıldığı kaydedildi.
Özen’in Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Lefkoşa-Girne arası sefer yapan ve polis memurlarını taşıyan servisin şoförlüğünü yaptığı kaydedildi.
Merhumun evli ve 2 çocuk babası olduğu eşine ve ailesine düşkünlüğünün parmak ile gösterildiği çevresi tarafından gıpta ile bakıldığı öğrenildi. Özen’i tanıyan arkadaşları; “Bu gidişe hiçbir şekilde anlam veremedik. Bu durum bize derinden üzdü” dedi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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