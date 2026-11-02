‘Herkesin sorumluluğu’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, sağlık hizmetlerinin herkes için eşit ve erişilebilir olmasının önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin de bu alanda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti. CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Kansoy, Güzelyurt Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Kansoy ve beraberindeki heyet, Güzelyurt’un sağlık alanındaki ihtiyaçları, sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kansoy, sağlık hizmetlerinin herkes için eşit ve erişilebilir olmasının önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin de bu alanda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Güzelyurt’un yalnızca altyapısıyla değil, sosyal hizmetleri ve yaşam kalitesiyle de gelişmesi gerektiğini belirten Kansoy, belediyenin ilgili kurumlarla güçlü iş birlikleri kuracağı bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kansoy, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının toplum açısından büyük değer taşıdığını belirterek, Güzelyurt’ta insanı merkeze alan, dayanışmayı ve sosyal belediyeciliği esas alan yeni bir dönemin başlayacağını kaydetti.”

