Maddi katkı verilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, annelere yönelik yeni destek projelerini açıkladı.

Üstel, 0–6 yaş grubunda çocuğu bulunan çalışan annelere asgari ücretin yarısı tutarında kreş ve bakım desteği verileceğini, çocuklarının bakımı nedeniyle çalışma hayatına katılamayan annelere ise asgari ücretin üçte biri oranında aylık ödeme yapılacağını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Başbakan Üstel, yeni dönemde ailelere, kadınlara ve gençlere yönelik desteklerin öncelikli olacağını belirterek, annelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla yeni projeler hazırladıklarını ifade etti.

Çalışma hayatını sürdüren annelerin yanı sıra çocuklarının bakımı nedeniyle iş hayatına katılamayan annelerin de yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını kaydeden Üstel, aile bütçesini denkleştirmek için kendi ihtiyaçlarını erteleyen annelerin yanında olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışan annelere asgari ücretin yarısı

Destek paketinin ayrıntılarını paylaşan Üstel, 0–6 yaş grubunda çocuğu bulunan çalışan annelere asgari ücretin yarısı tutarında kreş ve bakım desteği sağlanacağını açıkladı.

Aynı yaş grubunda çocuğu bulunan ancak çocuklarının bakımı nedeniyle çalışma hayatına katılamamış annelere de asgari ücretin üçte biri tutarında aylık destek verileceğini belirten Üstel, amaçlarının annelerin üzerindeki yükü hafifletmek olduğunu vurguladı.

Üstel, “Annelerimizin yükünü biliyoruz. Aile bütçesini denkleştirmek için kendi ihtiyaçlarını erteleyen annelerimizin yanında olmak amacıyla yeni projeler ve destekler hazırlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Huzurlu aileler, güçlü ülkenin temelidir”

Bir ailenin ekonomik açıdan rahat nefes almasının ülkenin genel huzuruna da katkı sağlayacağını belirten Üstel, gençlerin kendi ülkelerinde iş kurabildiği, ev sahibi olabildiği ve aileleriyle güven içinde yaşayabildiği bir gelecek için çalıştıklarını kaydetti.

Ailelere yönelik desteklerin devam edeceğini ifade eden Üstel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ailelerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Güçlü bir ülkenin geleceği, huzurlu aileler ve geleceğine güvenen gençlerle kurulabilir. Dünden güçlü, yarına hazır bir ülke için çalışmaya devam.”

“Bizim işimiz icraat, halkımıza hizmet”

Üstel, ayrıca Dikmen, Çatalköy ve Karşıyaka’da yaptığı istişare toplantılarında seçim çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi.

UBP’nin 18 belediyede 18 adayla seçimlere hazırlandığını belirten Üstel, partisinin birlik ve beraberlik içerisinde seçim çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Başbakan Üstel, UBP’nin halkın karşısına gerçekleştirdiği yatırımlar, tamamladığı projeler ve yeni dönemde hayata geçireceği hizmetlerle çıktığını belirterek, “Bizim işimiz icraat yapmak, halkımıza hizmet etmektir. Biz laf değil, eser üretiyoruz. Siyasi istikrarı sürdürecek, yatırımlarımıza devam edecek, halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

UBP’nin güçlü örgüt yapısı ve birlik beraberlik içerisinde seçimlere hazırlandığını belirten Üstel, parti içerisinde ortak hedefin başarı olduğunu vurguladı. Üstel, “UBP’nin başarısını kimsenin gölgelemeye hakkı yoktur. Hiç kimseye tavizimiz yok. Ancak sabırlıyız. Çünkü halkımıza bir sözümüz var” ifadelerini kullandı.

“15 bin konut yapacağız, gençlerimize bu ülkede gelecek kuracağız”

Üstel, gençlerin kendi ülkelerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri, ev sahibi olabilmeleri ve aile kurabilmeleri için hazırlanan konut projelerinin kararlılıkla hayata geçirileceğini belirtti. Konut ve kırsal kesim arsası çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Üstel, 15 bin konut hedefini yineledi.

“7 Kasım’da Atatürk Spor Salonu’nda buluşuyoruz”

UBP’nin aday tanıtım etkinliğinin 7 Kasım’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını belirten Üstel, tüm partilileri aileleriyle birlikte bu büyük buluşmaya davet etti, etkinliğin bayram ve şölen havasında gerçekleştirileceğini kaydetti.