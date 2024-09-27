Pınar’ın durumu kritik

Kullanımındaki kiralık aracı dikkatsiz sürerek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan kız kardeşi Pınar Kaya’nın ağır yaralanmasına neden olan Merve Kaya ile suçla bağlantılı tutuklanan Salih Harmanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Pınar Kaya’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilerek, iki sürücü hakkında ek süre talep edildi.

Polis, kazanın 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında Haspolat’da meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan zanlının, Bülent Ecevit Caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının o esnada sağından Bülent Ecevit Caddesinden gelmekte olan Salih Harmanlı yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ifade etti.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata alındığını, daha sonra yoğun bakım servisinde müşahede altında tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yoğun bakımda kontrol altında

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntüleri ve alınan ifadeler sonucu Salih Harmanlı’nın da tehlikeli mahalde araç geçtiğini ve dikkatsiz sürüş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Pınar Kaya’nın entübe durumunda çıktığını ancak iç organ yaralanması nedeniyle durumunun ağır olduğunu söyledi. Polis memuru, kaza mahallinde tespit edilen kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, ayrıca görgü tanıklarından ifade alacaklarını belirtti. Polis, zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini, Salih Harmanlı’nın kalbine takılan stentte sorun olduğunu, acilen anjiyo olması gerektiğine dair rapor temin edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 4 süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Salih Harmanlı’nın avukatı müvekkilinin bir kez daha doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına ve Harmanlı’nın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.