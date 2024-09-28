Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için kürsüye çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestolarla karşılandı. Netanyahu'nun konuşmaya başlamasıyla Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti. Netanyahu, İsrail'in barış istediğini öne sürdü, Lübnan'a ve Gazze'ye saldırıların süreceğini söyledi. Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin topraklarını "İsrail" olarak gösteren harita kullandı.

İsrail başbakanı konuşmasına, BM'deki "iftiralara" karşı koyma sözü vererek başladı.

"Olası yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için BM Genel Kurulu'na gelmeye karar verdim" diyen Netanyahu, İsrail'in barış istediğini öne sürdü.

Ayrıca Suudı̇ Arabistan ı̇le normalleşme anlaşmasının ekimden önce yakın olduğunu belirti.

İsrail ordusunun yaklaşık bir yıl önce AA'ya yaptığı açıklamayla yalanladığı "Hamas 7 Ekim'de bebekleri yaktı" yalanını tekrarlayan Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin öldürdüğü kadın, çocuk ve yaşlılara hiç değinmeden Gazze ve Lübnan'da "kendilerini savunduklarını" öne sürdü.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde bir yıla yakın süredir devam eden saldırılarında 16 bin 500'den fazla çocuk 11 binden fazla kadının can vermesine rağmen, "dünyada hiçbir ordunun dikkat etmediği kadar sivil kayıpları önlemek için çabaladıklarını" savundu.

Netanyahu'nun misafir locasına getirdiği kişiler konuşmayı alkışladı

İsrail'in BM Daimi Temsilciliği tarafından davet edilen ve locada bulunan misafirler ise sık sık Netanyahu'yu alkışladı. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir ailelerinin de yer aldığı locadaki İsrail'in davetlileri Netanyahu'nun konuşmasını alkışlar ve tezahüratlarla ara ara kesti.

Netanyahu, ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması imzalamak istediğini belirterek bunun "Orta Doğu'ya barış getireceğini" savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, burada uluslararası hukuka göre Filistin toprağı olan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" olarak gösteren bir harita gösterdi.

Ayrıca, Suudi Arabistan delegasyonunun Netanyahu'nun konuşması sırasında Genel Kurul salonunda bulunmaması dikkati çekti.

Yaklaşık 34 dakika süren konuşmasında çoğunlukla İran'a yüklenen, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını savunan Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten itibaren 7 cephede İran'ın vekilleri ile savaştıklarını savundu.

Netanyahu, "İran’a bir mesajım var; bizi vurursanız biz de sizi vururuz. Orta Doğu’da erişemeyeceğimiz bir yer yok." sözleriyle Tahran'ı tehdit etti.

