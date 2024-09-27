Ecevit barışı getirdi

Türkiye ana muhalefet CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, Güney Kıbrıs’ın AKEL partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’un Kıbrıs Barış Harekatı’na “işgal” demesi üzerine salonu terk etti.

CHP Lideri Özel, New York’ta yapılan Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den oluşan heyet eşlik etti.

Birinci oturumda konuşan Özel, İsrail’in Filistin’e ve Filistin halkına yönelik saldırılarını gündeme getirerek, Sosyalist Enternasyonal’in bir sonraki toplantısının Filistin’in Ramallah kentinde yapılmasını teklif etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, toplantıda yaptığı konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nı "işgal” olarak nitelendirdi. Özel, Stefanou’nun sözlerine tepki göstererek önce toplantı salonundan ayrıldı, daha sonrasında söz alarak tepki gösterdi.

Özel “Partim açısından önemli kısım şudur ki, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, CHP iktidarında ve partimizin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in başbakanlığında yapıldı. O yüzden burada bu notu düşmezsem ülkemde benim için de partim için de izah edilemez bir duruma dönüşür. Anlayışınız için teşekkür ediyorum” dedi.

