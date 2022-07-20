Heyecan dorukta

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", bugün ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yılki Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Türk Yıldızları akrobasi timi de katılacak. Türk Yıldızları, bugün saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı önünde hava gösterisi icra edecek.

Törenler dün başladı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, dün Boğaz Şehitliği’nde gerçekleşti.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Rauf Raif Denktaş’ın Anıt mezarında da dün tören düzenlendi.

Bugün ise Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Tören, saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise bugün saat 09.30’da başlayacak.

İlçelerdeki program açıklandı

Diğer ilçelerdeki tören saatleri şu şekilde açıklandı: Gazimağusa’da ilk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da, İsmet İnönü Bulvarı’nda ise saat 18.00’de düzenlenecek.

Girne’deki ilk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 11.00’de, Müze önündeki tören saat 11.15’te başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 16.00’da başlayacak.

Lefke'de ilk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Geçitlkale’deki tören saat 09.00’da kasaba meydanında yer alacak.

Mehmetçik Belediye Parkı’ndaki tören de saat 09.00’da başlayacak.

20 Temmuz'da Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören ise saat 09.00’da başlayacak.

