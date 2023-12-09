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Hizmetleri unutulmaz

Beklenmedik bir zamanda hayatını kaybeden KKTC’nin ilk kadın kaymakamı Beran Bertuğ törenle uğurlandı

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Hizmetleri unutulmaz
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Hüseyin ÇİÇEK

Hayatını kaybeden KKTC’nin ilk kadın kaymakamı Beran Bertuğ (67) dün düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bertuğ için uzun yıllar öğretmen olarak hizmet verdiği Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Kaymakamlığı’nda tören düzenlendi. Gazimağusa Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, eski Gazimağusa kaymakamları Dürdane Acı ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay katılarak, kısa birer konuşma yaptı. 
Beran Bertuğ’un cenazesi Gazimağusa Kaymakamlığı’nın ardından Lala Mustafa Paşa Camii’ne getirildi. Burada öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gazimağusa Kabristanlığı’nda defnedildi. Gazimağusa’da 2009 ile 2013 yılları arasında kaymakam olarak görev yapan Beran Bertuğ, Gazimağusa’nın yanı sıra KKTC’nin ilk kadın kaymakamı oldu. Bertuğ, Namık Kemal Lisesi’nde uzun yıllar kimya öğretmeni olarak da görev yaptı.

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