Aranan bir kişi var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da şüpheli görülen kiralık aracın durdurulması ve sonrasında gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen toplam 110 gram hintkeneviri ile yarım gram kokain türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan Ürdünlü öğrenciler Ahmad Waleed Husseın Abujubara, Osama Talab Mohammad ve Suriye uyruklu İsmail ile İbrahiem Alsayed Mustafa dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kayıp emareler ve aranan bir şahıs olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 21 Şubat 2020 tarihinde, saat 12.15 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde ZPG 266 plakalı araçla seyreden sürücü Ahmad Waleed Husseın Abujubara ve yolcu olarak bulunan Osama Talab Mohammad İsmail ile İbrahiem Alsayed Mustafa’nın şüpheli vaziyette tespit edilmeleri üzerine durdurulduklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 60 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını ve üç zanlının da tutuklandığını ifade etti.

Polis, akabinde zanlılar Osama Talab Mohammad İsmail ve İbrahiem Alsayed Mustafa'nın ikametgâhları içerisinde yapılan aramada buzdolabı üzerinde, beyaz renk plastik tepsi içerisinde hintkeneviri kalıntıları bulunduğunu belirtti.

Polis ek süre istedi

Polis, yine aynı gün Ahmad Waleed Husseın'in kalmakta olduğu öğrenci yurdunun odasında yapılan aramada 50 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas tartı ve yaklaşık yarım ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, kayıp emareler ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.



