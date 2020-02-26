Devletin kasasına 5,5 milyon

Çiğdem AYDIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucoğlu, bin 798 kişinin çalışma affından faydalandığını belirterek, devletin 5 buçuk milyon TL gelir sağladığını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, aftan en fazla yaralanan işçilerin Pakistanlılardan oluştuğunu, ikinci sırada Bangladeş, üçüncü sırada Türkiye ve dördüncü sırada Türkmenistanlıların yer aldığını ifade etti.

Sucuoğlu, Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba programına katılarak soruları yanıtladı.

Ülkede kaçak olarak çalışanların kayıt altına alınması için çıkarılan affın süresinin dolduğunu belirten Sucuoğlu, rakamları paylaştı.

Sucuoğlu, aftan bin798 kişinin yararlandığını söyledi. Bakan Sucuoğlu, aftan yararlananların yüzde 61,45’inin Pakistan ve Bangladeş’ten gelenlerin oluşturduğunu, yüzde 20,19’unun Türkiye’den, yüzde 6,12’sinin Türkmenistan’dan, yüzde 3,34’ünün Filipin’den yüzde 2,28’inin ise Vietnam ve diğer ülkelerden gelenlerin yararlandığını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, yüzdeliklerin yanı sıra sayısal verileri de aktardı. Sucuoğlu, “663 Pakistanlı, 442 Bangladeşli, 363 Türkiyeli,110 Türkmenistanlı 60 Filipinli, 41 Vietnamlı, 27 Hindistanlı, 19 Nepalli 18 Sri Lankalı, 9 Özbekistanlı ve geriye kalanlar da diğer ülkelerden gelen işçiler aftan yararlandı” dedi.

Bakan Sucuoğlu, “Bu aflardan devletin kasasına giren rakam 5 buçuk milyon TL. Bu saydığım kayıt dışılık dışında Turist vizesiyle gelen iki katı kişi de ülkede dolaşmaktadır. Onlar için biz Çalışma Bakanlığı olarak bir şey yapamayız” şeklinde konuştu.

Sigorta affı 2 Mart’ta yürürlüğe giriyor

Bakan Faiz Sucuoğlu 2 Mart 2020 tarihinde de sosyal sigorta affının yürürlüğe gireceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Sigorta affı 2 Mart tarihinde yürürlüğe girecek. İşverenin çalışanı ile beraber müracaat etmesi gerekiyor. İşveren geriye dönük bütün eksiklerini yatıracak. Bu af kendileri için bir fırsat olacak. Aktif çalışan olması gerekiyor. Ülkemizde 10 bin civarı kayıtlı işyeri vardır. Toplam müfettiş sayımız 35 kişiden oluşuyor. Özellikle küçük ve orta işletmeler için sigorta affı çıkaracağız. Dövizin sürekli oynaması ve Türk lirasının da değer kaybetmesi sonucu ciddi sıkıntılar yaşayan bazı işletmeler sigorta primlerini de yatıramadılar. Bu nedenle bu tür işletmeler iflas etmedilerse bizlere başvuru yapabilecekler. Sigortasını yatırmayan birçok işletme ne yazık ki batmak üzere bu nedenle bu affı yapıyoruz. Anapara ödenirse bu faizin yüzde 80’inini bağışlıyoruz. Veya ben ödeyemem diyenler olursa taksitlendirme yapıyoruz ama o zaman da faiz oranından daha az düşüyoruz.”



Düzenli ödeyenlere ödül

Bakan Sucuoğlu, sosyal sigorta yatırımlarını düzenli ödeyenlere de ödül getiren bir mekanizma hazırladıklarını belirterek, “Yatırımlarını düzenli ödeyen insanlar için ise özellikle küçük işletmelerde 10 kişilik bir personel sayısı belirledik. Bu kapsamda 24 ay boyunca işverenin kendisi ve çalışanı için ödediği yüzde 15’lik bir prim ödemesini biz Bakanlık olarak üstleniyoruz” şeklinde konuştu.