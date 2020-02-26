Yazdan kalma günler

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde dün havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Girne’de tarihi Kordonboyu’na, Lefkoşa’da ise Surlariçi’nin Arasta bölgesine akın etti. Kordonboyu’nda vatandaşlar güneşli havanın tadını kitap okuyarak, yürüyüş yaparak, çocukları ile oyunlar oynayarak, kuşlara yem atarak çıkardı. Kordonboyu’nda mendirekte yürüyüş yapanlar ise sokak sanatçısının çaldığı şarkılarla keyifli bir zaman geçirdi. Başkent Lefkoşa’da ise Arasta bölgesinde alışveriş yapan yerli vatandaşlar ve turistler tarihi Büyükhan’da içecekler içip yemek yiyerek güneşin keyfini çıkardı. Havanın güzel olması ile birlikte Turizmin başkenti Girne’de ve Tarihi Surlariçi’nde yazdan kalma bir gün yaşandı.