Değirmenlik Belediyesine bağlı Kalavaç köyünde dün öğle saatlerinde yağmur, şiddetli rüzgâr ve hortum etkili oldu. Köyde dün 14.00-15.00 saatleri arasında rüzgârla birlikte ortaya çıkan hortum zarara yol açtı.

Bazı mandıraların çatıları uçtu, asırlık Zeytin-Harnup ağaçları yerinden söküldü. Yağmur nedeniyle de ambarları su bastı, ürünler zarar gördü. Ağustos sıcağında etkili olan olumsuz hava koşulları köy halkını şaşırttı.

Yaşanan olumsuzluk üzerine harekete geçen Değirmenlik Belediyesi ekipleri köyde devrilen ağaçları topladı, hasarlarla ilgili çalışma başlattı.

Saner Kalavaç’a gitti

Başbakan Ersin Saner, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte dün akşam Kalavaç köyüne giderek, olumsuz hava şartlarının neden olduğu hasarları yerinde gördü. Zarar gören bölge halkıyla görüşen Saner, yaraların sarılacağını söyledi.