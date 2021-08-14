Türk askeri huzuru sağladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni”ne katıldı.

Açıklamaya göre, Gülseren Kışlası’nda yer alan törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ağustos ayının Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir ay olduğuna işaret ederek, 1571 Kıbrıs’ın fethi, TMT’nin ve GKK’nın kuruluş günlerinin 1 Ağustos olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs’ta sancağın en iyi şekilde korunması için verilen mücadelenin önemli olduğunu kaydeden Tatar, “Bugünün selameti, güvenliği, barış ve huzurun bu adada sizler sayesinde sağlanabildi ve Kıbrıs Türk halkının bugün bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında egemen, hür ve bağımsız yaşayabilmesi bütün bu kahramanlığınıza bağlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sancak Devir Töreni’nde sancağı devreden Komutan Albay Kadir Bayraktar’a teşekkür ederken, devralan Komutan Albay Mehmet Ali Akbaş’a da başarılar diledi.

“Irkçı görmek isteyenler katliamlara baksın”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa- Atlılar- Sandallar katliamlarının 47. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçilemeyeceğini” bir kez daha belirtti.

Tatar, Kıbrıs’ta ırkçı görmek isteyenlerin katliamlara bakmasını istedi.

Kanlı Noel saldırılarının devamıdır

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yazılı açıklaması özetle şöyle;

“Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için Yunanistan’daki askeri cunta ile EOKA terör örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 faşist darbesine karşı Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te başlattığı Barış Harekatı devam ederken, Türk askerinin ulaşamadığı bölgelerde, Rum askeri birlikleri ve EOKA terör örgütü mensupları tarafından işgal edilen Türk köylerinde ırkçılığa ve ırkçı zihniyete dayanan soykırım ve katliam yaşanıyordu.

Muratağa-Sandallar- Atlılar katliamları da Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım ve katliamların en önemli ve en acı örneklerinden biridir. Halkımıza yönelik bu katliamlar ilk olmadığı gibi, bu katliamlar halkımızı yok etmek ve Enosis’i gerçekleştirmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan Kanlı Noel saldırılarının bir devamıdır.

Bugün bizi gerçek dışı iddialarla “ırkçı” göstermeye çalışanlara tavsiyem, bu katliamlara bakarak Kıbrıs’ta gerçek ırkçıların kimler olduğunu görmeleridir.

Bu acı katliamların 47. yıl dönümünde halkımıza, şehit ailelerine bir kez daha başsağlığı, tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet dilerim. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021, 11:02