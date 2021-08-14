Film hazırlandı

Rum Komünist AKEL partisinin, kapalı Maraş konusunda Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından yapılan açıklamalara karşı, uluslararası kampanya başlatma inisiyatifi üstleneceği belirtildi.

Haravgi gazetesi AKEL’in üstleneceği inisiyatiflerin amacının, Kıbrıs sorununa yeniden hareketlilik kazandırmak ayrıca Ankara’ya; gerek kapalı Maraş bölgesi gerekse iki devlete dayalı çözüm yönündeki “yasa dışı” kararlarını yeniden gözden geçirmesi baskısının yapılabilmesi için uluslararası ilgiyi uyandırmak olduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, Maraş konusu ile tüm Kıbrıs sorununu ele alan Yunanca, İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere altı dilde kısa bir film hazırladı.

Kısa filmin, önümüzdeki dönem boyunca internet üzerinden yayımlanacağı da ifade edildi.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs İçin Mağusa” isimli siyasi partinin, Maraş kökenli ve KKTC’nin kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’lük kısmının açılacağını ilan ettiği bölgede taşınmaz malı bulunan Maraş kökenli Rumların kendileriyle iletişime geçmeleri için çağrıda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Maraş kökenli Rumlara yönelik bu çağrının, yaşanan gelişmeler karşısında hükümetin gerektiği gibi davranmaması nedeniyle yapıldığını belirtti.

Habere göre “Kıbrıs İçin Mağusa” açıklamasında, iletişim numarasıyla birlikte e-mail adresi de yayımladı.