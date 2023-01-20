Bir ay içinde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bulunan St .Barnabas Kilisesi’nden ikon çalan ve Girne’de yakalanan Rusya uyruklu zanlı Sezhei Rosthosthev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Olgun Özçürümez, 9 Ocak 2023 tarihinde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden alınan bilgide, St. Barnabas Kilisesinde, 48 ve 36 santim ebatlarında olan Aziz Terapa ikonunun çalındığını öğrendiklerini ve soruşturma başlattıklarını belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlı Sezhei Rosthosthev’in, konu ikonu 7 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00 raddelerinde giymekte olduğu kıyafetin içine saklayarak sirkat ettiğini ve kullanımındaki FS 623 plaka araç ile bölgeden uzaklaştığını tespit ettiklerini anımsattı.

Araç plakasından zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’deki adresinin bulunduğunu hatırlatan Özçürümez, söz konusu adrese baskın yaparak zanlıyı gözaltına aldıklarını ve 19 yüzyıla ait olan 200 bin TL değerinde olan ikonun hasara uğratılmış şekilde bulunduğunu açıkladı.

Kaçma ihtimali var

Polis, ev içerisinde 10 bin TL değerinde Aziz ikonu ile 200 bin TL değerinde, metal motifli Pentagro İsa ikonunun da bulunduğunu anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu, herhangi bir bağının olmadığını ve serbest kalması halinde yargıdan kaçma ihtimali olduğunu belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 10:30