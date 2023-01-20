Kuzey Kıbrıs’ta 40 yılda ne değişti ?

Kuzey Kıbrıs’ta hem akaryakıt sıkıntısı çekiliyor, hem de elektrik kesintileri devam ediyor. Son günlerde Kıbrıs Türk Petrollerine ait benzin istasyonlarında akaryakıt bulunmazken, 95 oktan benzinin fiyatı dün 18.57’den 20.16 TL’ye, 98 oktan 18.88’den 20.47’ye, Euro Dizel ise 20.54’ten 21.96’ya yükseldi.

“Arıza giderildi, kesintiler bitti” denmesine karşın dün gece adanın önemli bir bölümü yine karanlıkta kaldı. Teknecik Elektrik Santralinde buhar türbinlerinin her ikisi de devre dışı kalınca kesintiye gidildi. Karanlıkta kalan vatandaşlar, çocukların mum ışığında sınava hazırlanmasına adeta isyan etti.

Sosyal medya paylaşımında “40 yıl önce bizim yaşadıklarımızı bugün çocuklarımız yaşıyor” diyen vatandaşlar, elektrik kesintilerinin dayanılmaz bir hal aldığını belirtti.

İki adet 2x60MW ve bir adet 17 megawat dizel jeneratör olmak üzere toplam 137 megawat üretimin devre dışı kaldığı belirtildi.

Kıb-Tek yönetimi, Girne'nin tamamı olmak üzere geniş çaplı elektrik kesintilerine gitmek zorunda kaldı.

Elektrik Kurumu eski Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Yusuf Avcıoğlu, arızanın kalitesiz yakıttan kaynaklandığını ve filtrelerde tıkanma yaşandığını açıkladı. Avcıoğlu bu arada kurumda sayaç sıkıntısı yaşandığını ve güneş enerjisi başvurularının devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Avcıoğlu güneş enerjisi kapasitesinin artırılmasının enterkonnekte bir bağlantı ile otomatik artmayacağına da dikkat çekerek “Bazıları elmalarla armutları karıştırıyor, bu kapasiteyi artırmak için alçak ve orta gerilim alanında yatırımların yapılması elzemdir” dedi.

Özersay da tepki gösterdi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, dün akşam elektrik kesintileri üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımında “içimizi de memleketimizi de kararttınız” diyerek hükümete tepki gösterdi.

Özersay şunları belirtti:

“Evdeki elektrikli cihazlar yanmak üzere, lambalar korku filmi gibi azalır artar, Girne tarafı sözde elektrikli ama aslında elektriksiz. Tam gayrimeşru hükümet gibi, sözde var ama aslında yok. 21. yüzyılda Ortaçağı yaşıyoruz.

Kötü yakıt kullandınız, bilinçli olarak cihazların tamirine ve bakımına yatırım yapmadınız, yakıt alımında ve taşınmasında rant paylaşımının önünü açtınız. İçimizi de memleketi de kararttınız.”

5 saat kesinti olacak

Bu arada orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Boğaz yolu ve Oray sitesi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin duyurusunda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 10:31