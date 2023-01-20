Beş konuşmacı var

EURO Politika dergisi, Merit Hotels ana sponsorluğunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politika Merkezi (DAĞ KPM) ve Doğu Akdeniz Politika Derneği (DAPD) işbirliğiyle “2023 Güney Kıbrıs Başkanlık Seçimleri: Kıbrıs Sorununun Geleceği & Doğu Akdeniz’de Güvenlik” konulu bir panel düzenliyor.

Halka açık olan panel yarın saat 14.30’da Girne’de Merit Royal Diamond - Kantara Konferans salonunda gerçekleşecek. Etkinlikte, Güney Kıbrıs’taki seçimlerden sonra Kıbrıs sorununun geleceği ve Doğu Akdeniz’de güvenlik konularını ele alınacak.

Konuşmacılar şu isimlerden oluşuyor:

Emeli Büyükelçi Daryal Batıbay, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kıbrıs Politika Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Eski Dışişleri, Ekonomi, Enerji Bakanı ve KKTC Müzakerecisi Özdil Nami ve gazeteci Nikolaos Stelya.

Güneydeki seçimlerin önemi

Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat günü gerçekleşecek Başkanlık seçimleri Doğu Akdeniz’de güvenlik konularının geleceğini etkileyecek önemli bir yere sahiptir.

Seçimler, Kıbrıs adasının geleceği ve tarihi bir sorun olan Kıbrıs meselesinin çözümü için önemli bir fırsat olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca güneydeki seçimlerin, adadaki siyasi istikrarı ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olası yeni girişimleri etkileyeceği düşünülüyor.

Yapılan açıklamada, yarınki panel için sınırlı katılım olacağından kayıt yaptırmak isteyenlerin

iletisim@europolitika.com‘a başvurmaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 10:25