Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin 4 sınır kapısını tek yanlı bir kararla kapatmasının Kıbrıs Türkü’ne yönelik yanlış bakış açıları ve saygısızlıklarının yeni bir ürünü olduğunu belirtti.

Tatar, “başta Birlemiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere tüm 3’üncü tarafları Rum tarafının bu yanlış yaklaşımlarını iyi değerlendirmeye ve Kıbrıs Türkü’ne yaptıkları haksızlıkları sona erdirmeye davet ediyorum” dedi.

Verilen bilgiye göre, Tatar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Koronavirüsüne karşı bir önlem olduğunu ileri sürerek 4 sınır kapısını tek yanlı bir kararla kapatması oldukça manidardır.

Bu 4 kapı Kıbrıs Rumları kadar Kıbrıs Türkü tarafından da kullanıldığına ve ortak kararlar sonucu açıldığına göre kapanacaksa istişare içinde kapanmalıydı.

Ama Rum bunu yapmak yerine dünyayı saran grip virüsünü ileri sürerek tek taraflı bir kararla 4 sınır kapısını kapattı.

Bir kere KKTC'de öyle bir vaka yoktur. Olsa bile madem ki iki toplumlu sağlık komitesi vardır, konu önce orada ele alınmalıydı.

Ama Rum Yönetimi bunu yapmadı. Neden? Çünkü kendilerini tüm Kıbrıs’ın yasal hakimi bizi ise kendilerine tabi olmak zorunda bir azınlık olarak görüyorlar.”

