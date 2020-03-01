Ailesi perişan 

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren Asım Uyguroğlu, Pınarlı’da toprağa verildi

Ailesi perişan 

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, önceki sabah çıkan yangın sonucunda 74 yaşında yaşamını yitiren Asım Uyguroğlu, dün köyü Pınarlı’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de hazır bulunduğu cenaze töreninde, Uyguroğlu’nun ailesi tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak, gözyaşı döktü. 
Cenazeye katılan Pınarlı köy sakinleri de Uyguroğlu’nun  talihsiz ve beklenmedik gidişi karşısında üzüntülerini dile getirdi.
Uyguroğlu’nun cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip, Pınarlı Köy Kabristanlığı’nda  dualar ve sevenlerinin gözyaşları ile toprağa verildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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