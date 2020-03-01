Zemini yok

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Coronavirüs tehdidine karşı önlemlere ilişkin başlangıç adımlarını ortak bir şekilde hareket ederek birlikte atmışken, Rum Yönetimi’nin, tek yanlı aldığı dört geçiş noktasını kapatma kararının, bilimsel dayanaktan yoksun ve ikna edici olmadığını belirtti.

Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, “3 Şubat tarihinde inisiyatif alarak, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Sayın Rum Lider NikosAnastasiadis ve benim katılımımla ortak bir toplantı yapmasını sağladım” diyerek, bu toplantının amacının dünyayı tehdit etmeye başlayan Coronavirüs salgınına karşı Kıbrıs’ta ortak tavır geliştirmek olduğunu hatırlattı.

Akıncı şöyle devam etti:

“Durum bu iken, dün Rum Lider Anastasiadis beni telefonla arayarak, Rum Hükümetinin dört geçiş noktasını (Derinya, Aplıç, Lokmacı ve Bostancı) bir hafta süreyle kapatmaya karar verdiğini, bunun Coronavürüs tehdidine karşı bir tedbir amacı güttüğünü ifade etti. Telefonda da kendisine söylediğim gibi, şu an itibarıyla bilimsel hiçbir zemini olmayan bu kararın yanlış olduğunu tekrardan ifade etmek isterim.

Coronavirüs tehdidine karşı önlemlere ilişkin başlangıç adımlarını ortak bir şekilde hareket ederek birlikte atmışken ve gelişmelere göre birlikte hareket etmek mümkünken, tek yanlı alınmış olan bu kararın bilimsel dayanaktan yoksun ve ikna edici olmadığını tekrarlamak isterim…”

