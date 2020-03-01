“Sarayönü’nde  oturmayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman, CTP Gençlik Örgütü’nün organizasyonuyla “Gençler Soruyor” etkinliğinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ardından 5’li konferansın hayata geçmesinin en temel beklentisi olduğunu söylerken, bu 5’li konferansın sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, Erhürman, müzakere süreçlerinde çok yıllar kaybedildiğini ve başlanılan yere geri dönüldüğünü belirterek, “Yine aynı süreci yaşamak istemiyoruz. O yüzden 5’li konferans öncesinde ciddi bir hazırlık evresine girmeliyiz. Çünkü biz sonuç çıksın diye 5’li konferansa gidiyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen yine de çözüme ulaşamazsak, çözüme kadarki evrede bizi adım adım çözüme ulaştıracak adımları atmalıyız. Yani Sarayönü’nde oturup kalmayacağız” dedi.

Ekonomide ciddi anlamda tehlike çanları çaldığını, 2 senedir Türkiye’den gelen ve kullanılan paranın 9 milyon 400 bin TL olduğunu belirten Erhürman, “Bu hangi hükümetin olduğuyla ilgili değildir” ifadesini kullandı.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız takdirde kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmamız lazım. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı makamının çok çalışması gerekmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı yurt dışında Cumhurbaşkanı’ndan başka yetkili yoktur. O yüzden Doğrudan Ticaret Tüzüğü ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi için de Cumhurbaşkanı görüşecek. Direkt uçuş için de Cumhurbaşkanı görüşecek. Sporcularımızın uluslararası müsabakalara katılmalarının önünü açmak için de Cumhurbaşkanı görüşecek”.

5 yılda 5 hükümet değişti

Ülkede, hükümetler nezdinde bir siyasi istikrarsızlık bulunduğunu, hükümetlerin ömürlerinin 1-1,5 yılla sınırlı olduğu için orta ve uzun vadede projeler yapılamadığını belirten Erhürman, “Örneğin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıllık görev süresi içerisinde, 5 hükümet değişti. O yüzden Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık istikrarlı görev süresini içeride ve dışarıda etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bu yönde hukuki zemin de mevcuttur. Biz de ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Bunu çok çalışıp yapmak için de bu 5 yıllık görev süresini istiyoruz. Çünkü biz, varlığımızı, kimliğimizi, kültürümüzü ileriye taşımaya yeminliyiz. Ama bu lafla olmaz, icraatla olur. O yüzden gece gündüz demeden, çok çalışmalıyız” dedi.

