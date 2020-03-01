8’i kaçmayı başardı

Dipkarpaz piknik alanı yakınlarındaki sahilde ikisi çocuk 7 Suriyeli mülteci tespit edildi

8’i kaçmayı başardı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da, piknik alanı yakınlarında bulunan sahilde, KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan, ikisi çocuk biri kadın 7 mülteci ele geçirildi.
Tutuklama talebi ile dün nönetçi mahkeme huzuruna çıkarılan mülteciler, savaştan kaçtıklarını belirterek, “Bizi Suriye’ye geri göndermeyin” diyerek mahkemeye yalvardı. Polis aranmakta olan 8 kişinin daha olduğunu ve soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, 4 erkek zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına, iki çocuk mülteci ile anneleri olan kadın zanlının, tutukluluk süresini, polis ve sosyal hizmetler dairesi gözetiminde, kadın sığınma evinde geçirmelerine emir verdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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