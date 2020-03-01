8’i kaçmayı başardı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da, piknik alanı yakınlarında bulunan sahilde, KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan, ikisi çocuk biri kadın 7 mülteci ele geçirildi.

Tutuklama talebi ile dün nönetçi mahkeme huzuruna çıkarılan mülteciler, savaştan kaçtıklarını belirterek, “Bizi Suriye’ye geri göndermeyin” diyerek mahkemeye yalvardı. Polis aranmakta olan 8 kişinin daha olduğunu ve soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, 4 erkek zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına, iki çocuk mülteci ile anneleri olan kadın zanlının, tutukluluk süresini, polis ve sosyal hizmetler dairesi gözetiminde, kadın sığınma evinde geçirmelerine emir verdi.