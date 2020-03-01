Yangın sonrası 3’üncü can kaybı

Çiğdem AYDIN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Erdoğan kalaycılar ve Asım Uyguroğlu’nun ardından Alsancak sakini 80 yaşındaki Zalihe Karabey dün sevenlerine veda etti.

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf’ın Mandirga köyünden olan Zalihe Karabey, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yangın sonrasında Kolan hastanesi’ne aktarılan Zalihe Karabey’ in kalp kapacıklarından ameliyat olduğu öğrenildi.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karabey’in cenazesi bugün öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.

