Gözden geçirilmeli

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının tek yanlı kararla bazı sınır kapılarını kapatması sonrasında ortaya çıkan durumu eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, Koronavirüs bahanesiyle atılan adımın inandırıcı olmadığını söyledi.

Özersay açıklamasında şöyle dedi:

“Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin geçiş kapılarına dair tek yanlı ve keyfi uygulaması hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere eziyet etme sonucunu doğurdu. Coronavirus bahanesi ile atılan adım hiç inandırıcı değildir, geçişler devam etmektedir ve aldıklarını söyledikleri tedbirler de bu adımlarının arkasında başka bir neden olduğunu göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından kısa süre önce ülkesinde bulunan mülteciler ile ilgili olarak atılmış olan adımın KKTC’de herhangi bir mülteci akımı yaratmadığı aşikar olduğuna göre eğer Kıbrıs Rum tarafı bundan endişe duyarak kapılara dair hamle yaptıysa bunu da kısa süre içerisinde gözden geçirmek zorundadır.

Rum tarafının Kıbrıslı Rumların yoğun şekilde kuzeye gelmelerinden ve önemli miktarda alış-veriş yaparak harcama yapmalarından rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Sadece bugün ülkenin belirli bölgelerinde bulunan ve kapılar kapandığı için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımız, esnafımız var. Özellikle Güzelyurt bölgesi esnafımız, benzin istasyonları bugün bizimle temasa geçerek rahatsızlıklarını dile getirdiler. İki taraf arasında artan ekonomik aktivite toplumlararası ilişkiler ve diyalog açısından son derece önemli aslında. Güneye geçerken de geriye dönerken de ciddi zaman kaybeden ve perişan olan vatandaşlarımız var. Güneyden kuzeye düzenli olarak gelen Kıbrıslı Rumların yaşadığı ayrı bir eziyet.

Rum tarafı bu politikasını bir hafta geçmesini beklemeksizin gözden geçirmek zorundadır. Rum tarafı bu akıl dışı yaklaşımını çok fazla sürdüremeyecektir.”