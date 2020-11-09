Hurma üreticilerine destek verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğinde Lefke Çarşısı’nda düzenlenen ‘Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’nı ziyaret ederek üreticilere destek verdi.

Ziyareti sırasında vatandaş ve esnafla sohbet ederek, alış veriş yapan Tatar “Hurmanın faydaları saymakla bitmez. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Her yıl adına festivaller düzenlenen hurma ürününün tanıtılması ve pazarlanmasına katkı koymak için bu yıl pandemi dolayısıyla farklı bir etkinlik organize edildi.

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğinde Lefke Çarşısı’nda ‘Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’ düzenlendi.

Sadece bölge üreticilerinin yerel ürünlerini satma şansı bulduğu pazarda, özellikle hurma ürünü ve hurmadan üretilen lezzetlere yer verildi.

Tatar yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ‘Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’nı ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgilisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaş ve esnafla sohbet ederek, alışveriş yaptı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Tatar’ı kutladı.

Üreticiler hurmanın faydalarını anlattı

Lefkeli üreticiler Tatar’ın ziyaretinden duyulan memnuniyeti dile getirdi ve hurmanın faydalarını şöyle özetledi:

• Kansere karşı koruyucu etki gösterir.

• Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında rol oynar.

• B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur.

• Hem bedensel, hem de zihinsel yorgunluğu yok eder.