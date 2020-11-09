Vatandaşa reva mı bu?

Onur ULAĞ

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde her hafta kurulan açık pazarda dün kilosu 5 liraya tezgâha konan çürük domatesler vatandaşı isyan ettirdi.

Vatandaşlar, çürük olduğu yetmezmiş gibi bir de domatesin kilosu 5 liradan satıldığını ifade ederek, tepki gösterdi.

Vatandaşlar, “Normalde çöpe atılması gereken domatesler satışa sunuluyor. Bu da yetmezmiş gibi kilosu 5 lira. Ayıp denen bir şey var” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Pazar esnafı ise son zamanlarda domatesin kalitesinde düşme olduğunu, iyi durumda olanların kilosu 8 liradan satıldığını söyledi.

Esnaf, dövizdeki artışın ürün bakım maliyetlerine yansıdığını, üreticinin serasına yeteri kadar bakamadığını savundu.

Esnaf, vatandaşı halkı bulduğunu ancak kendilerinin de zor durumda olduğunu dile getirdi.

Bu arada pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatı uygun iken bazıları cep yaktı. Biber 4, patates 3 liradan tezgâha kondu.



Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatı dün şöyleydi;

Mandalina: 3 TL

Portakal: 3 TL

Kolokas: 4 TL

Domates: 5 TL

Salatalık: 5 TL

Bamya: 6 TL

Biber: 4 TL

Kabak: 2,5 TL

Soğan: 3 TL

Patates: 2,5 TL

Cennet Hurması: 15 TL

Kivi: 20 TL

Üzüm: 12 TL

Patlıcan: 4 TL

Maydanoz: 2 TL