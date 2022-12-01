Huzur bozana ‘af yok’

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmeyi soyduğu gerekçesiyle yargılanan Nijeryalı Elie Drandu Baze hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağar Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 18 ay hapse mahkum edildi.Karada sanığın 24 yaşında genç ve sabıkasız bir kişi olmasının hafifletici etken olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, Elie Drandu Baze’nin 4 Haziran 2022 tarihinde

04.00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Cloud 9 Bar isimli işletmenin kapısının kilidini sert bir cisimle kırarak, içeriye giriş yaptığını söyledi.

Yargıç, sanığın içerisinde 7 bin 315 TL bulunan para kasası ile sipariş almada kullanılan 5 adet Redmi Note 9 marka cep telefonunu çaldığını açıkladı.

Yargıç, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak alındığını söyledi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve toplumda huzur bozan suçlardan olduğunu belirterek, bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Barkın, sanığın 24 yaşında genç ve sabıkasız bir kişi olduğunu ve polise ifade verip, yardımcı olduğunu ayrıca, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ifade etti.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm unsurları değerlendirdikten sonar, 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.