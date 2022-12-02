Lefkoşalıya ‘Sadık’  bir başkan olacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, ışık görmediği, sözünü almadığı hiçbir projeyi halkın önüne sunmayacağını belirterek, "halkın da daha önce olduğu gibi, Gardiyanoğlu’nun ne söz vermişse yapacağını bileceğini" kaydetti.

Açıklamaya göre, LTB Başkan Adayı Gardiyanoğlu, katıldığı bir TV programında, 25 Aralık Yerel Seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Seçilmesi halinde “Lefkoşa’nın Sadık Bir Başkanı” olacağını belirten Gardiyanoğlu, her kesimi kucaklayan bir yönetim anlayışı ile LTB’yi yöneteceklerini söyledi.

Lefkoşa trafiği tarih olacak

Gardiyanoğlu, seçilmesi halinde "trafik sorununun da iki yıl içinde tarih olacağını" şu sözlerle aktardı:

“Trafiğin en sıkışık olduğu YDÜ Bulvarı, Göçmenköy – Sanayi Işıkları, Taşkınköy Sanayi Işıkları, Kaymaklı Kavşağı, Hamitköy Kavşağı ve Başbakanlık ışıkları. Bu 6 kavşakta ve Dereboyu’nda yapacağımız projelerle trafik sorunu ortadan kalkacak.”

Kaderine terk edilen mahallelerden birinin de Hamitköy olduğunu öne süren Gardiyanoğlu, kanalizasyon atıklarının evlerin önünden geçtiğini söyledi ve bölgedeki alt yapı sorunlarının giderileceğini belirtti.

